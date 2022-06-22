Balıkesir'de kadın cinayeti: Tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:19

Balıkesir'de İsmail Ertek (56), tartıştığı 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i (38) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, 22 Haziran Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında, Edremit ilçesindeki Oruç Reis Parkı yakınlarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek ile evli ve 1 çocuk annesi Sevim Özdemir, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KADINI SIRTINDAN VURDU, SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Ertek, kaçmaya çalışan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş ederek sırtından vurdu. Ertek, daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsmail Ertek ise ağır yaralı olarak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.