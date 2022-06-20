İzmir'de korkunç cinayet! Göztepe taraftarı silahlı saldırıda öldürüldü

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:54

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz bir otomobilin içindeki kişilerce, pompalı tüfekle ateş açıldı.

Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçmayla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Tarhan'ın öldüğü belirlendi. Tarhan'ın cesedi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın ardından Tarhan'la husumeti bulunduğu belirtilen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Olayda Ali A. ile birlikte M.P. E.K. N.T. O.Y. olmak üzere gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Bir süredir işlediği bir suçtan cezaevinde olan Göztepe Yalı Taraftar Derneği üyesi Tarhan'ın pandemi döneminde tahliye edildiği belirtilirken, olayda gözaltına alınan Ali A. ile Tarhan arasında husumet bulunduğu, ikili arasında çıkan tartışmaların sık sık kavgayla sonuçlandığı öğrenildi. Ayrıca Tarhan, 12 yıl önce, Göztepe'nin kuruluşunun 85'inci yıl dönümünün kutlandığı gece 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınmıştı.