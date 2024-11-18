Balıkesir’de kadın kooperatifleri büyüyor

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:35

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:35

Balıkesir’deki kooperatiflere yönelik ziyaretlerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın, girişimci kadınları desteklemeye devam ediyor. Bandırma, Manyas ve Gönen’de kadın kooperatiflerini gezerek, kooperatif üyeleriyle tek tek sohbet eden Akın’a Balıkesir Kent Konseyi Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu eşlik etti.

ÜRETİM SÜREÇLERİ ANLATILDI

Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Arbil Akın, yapılan çalışmaları inceledi. Kadınların ellerinde hayat bulan ve bölgesel ekonomiye katkı sunan ürünlerin üretim aşamaları hakkında bilgi alan Akın, kadınların talep ve isteklerini dinledi. S.S. Gönen Merkez Tuzakçı ve Hasanbey Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Manyas Kadın Kooperatifi, S.S. Bandırma Üreten Kadınlar Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Bandırma ANKA Kadın ve Sanat Derneği’ni ziyaret eden Arbil Akın, kooperatif ve dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

KOOPERATİFLER KADINLARIN TOPLUMDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ziyaretlerde kooperatiflerin üretim süreçleri ile bölgesel ekonomiye sunduğu katkılardan bahseden Arbil Akın, kadınların kooperatifler sayesinde toplumda da daha güçlü bir şekilde ayakta durabildiklerini dile getirdi. Üreticilerin karşılaştıkları zorluklar ve taleplerini de tek tek dinleyen, not alan Akın, bu konuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin daima kadınların yanında olduğunu dile getirdi. İlçe ziyaretlerine devam edeceğini dile getiren Arbil Akın “Kadın kooperatifleri kadınların yoksulluğunun azaltılmasında ve kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Üreterek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan kadınlarımız, kendi ekonomik özgürlüklerini de ele alıyorlar. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler daima kadınlarımızın en büyük destekçisi olacağız. Tüm ilçelerde her bir kooperatifimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını, zorlandıkları konuları tespit edeceğiz. Kadın üretirse, toplum kazanır.” şeklinde konuştu.