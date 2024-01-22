Balıkesir'de kan donduran cinayet: Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü.
Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın evine gitti.
İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.
KURTARILAMADI
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.
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