Balıkesir’de sosyal medya operasyonu 4 gözaltı

Balıkesir’de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sosyal medya üzerinden bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira atmak ve hukuka aykırı yayın yapma suçları iddiası ile 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:43
Balıkesir’de sosyal medya operasyonu 4 gözaltı
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Sosyal medya mecraları üzerinden bazı kişiler hedef gösterilerek hakaret, iftira, kişisel veriler hukuka aykırı kullanılarak yayınlar yapıldığı tespit edilmesi üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda K.Y, L.Ö, H.A ve L.M isimli toplam 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.


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