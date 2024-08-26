Balıkesir’de kan donduran olay… Baba, kızını boğdu: Cesedi işten gelen anne buldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen (18), tartıştığı babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak, öldürüldü. Baba evden kaçarken, Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:27
Balıkesir’de kan donduran olay… Baba, kızını boğdu: Cesedi işten gelen anne buldu
Abone Ol google-news

Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı. 

Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı. Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Balıkesir haberleri Baba haberleri Çocuk haberleri anne haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı, arkadaşını öldürüp cesedini kanala attı

Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı, arkadaşını öldürüp cesedini kanala attı
Suçunu sonunda itiraf etti: Ölen annesinin cesedini 5 yıl evde sakladı

Suçunu sonunda itiraf etti: Ölen annesinin cesedini 5 yıl evde sakladı
İstanbul’da korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü kadının cesedini 6 parçaya ayırdı

İstanbul’da korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü kadının cesedini 6 parçaya ayırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler