İstanbul’da korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü kadının cesedini 6 parçaya ayırdı

Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:06
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Edinilen bilgilere göre olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.’nın ailesi polise ihbarda bulundu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.’nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi.

Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

KADIN CESEDİ İNŞAATTA BULUNDU

Bu sırada polise Beylikdüzü’nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Kasten adam öldürme suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.’nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaata attığı belirlendi.


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