Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Yolören Mahallesi'nde Sanayi Sitesi girişinde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan Nihat Gönül (40) ve Ahmet Ürkmez (38) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince öldükleri belirlenen Gönül ve Ürkmez'in cesetleri, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASINA GÖRÜNTÜLERİ YANSIDI
Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince kısa sürede suç aletleriyle yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletlerle sanayi sitesinin girişine gelen söz konusu kişilerin kavga etmeye başladığı, ardından birbirlerine silahla ateş ettiği görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- OYAK’ta neler oluyor!
- Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu hakim karşısına çıkacak
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- 'Sana bu iftiranı yedireceğim!'
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
- Toni Kroos tarihe geçti
- ‘Aklı işgal edilmiş bir zavallı’
- Kredi kartlarına düzenlemeler yolda!
- 'Değişimi ilk dile getiren İmamoğlu'ydu'
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!