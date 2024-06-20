ABD'de silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde silahlı saldırı meydana geldi.
Üç saldırganın sokakta ateş açarak yaşları 16 ila 46 arasında değişen yedi kişiyi yaraladığı bildirildi.
Yaralıların durumu stabil olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yerel yayın kuruluşu ABC Philadelphia, "Çarşamba gecesi Kuzey Philadelphia'da aralarında bir gencin de bulunduğu yedi kişinin silahla yaralanmasının ardından polis soruşturma başlattı" açıklamasında bulundu.
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