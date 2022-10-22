Balıkesir'de korku dolu anlar, inşaat çöktü: 5 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın beton döküm işlemi sırasında ikinci katı çöktü. Bu sırada katta çalışan 5 inşaat işçisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Hamidiye Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Şehit Hamdibey Meydanı kavşağında yapımı devam eden inşaatın ikinci katına kalıp işlemi sonrasında beton dökümü olurken inşaat çöktü.
Çökme ihbarının yapılması üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği Kurtarma Timi, 112 Sağlık ekipleri ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok kısa sürede çöken inşaata müdahale etti. Kazada Ahmet T., Hacıbey T., Yahya T., Altan Ş. ve Emre Ş. isimli işçiler yaralandı.
ÇALIŞMALAR DURDURULDU
Çökme ile çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri bilinçleri açık bir şekilde ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan 5 işçinin Edremit Devlet Hastanesinde tedavilerine devam ediliyor.
Yaşanan çökme ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çökmenin yaşandığı inşaatta çalışmaları durdurarak çevresine güvenlik şeridi çekti.
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