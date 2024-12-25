Balıkesir’de okul servisi TIR’la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır

Balıkesir’in merkez Pamukçu mevkisinde okul servisi, TIR’la çarpıştı. 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.

Balıkesir’de okul servisi TIR’la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
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AA/DHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:49

Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

 


Etiketler: #Balıkesir #trafik kazası
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