Balıkesir'de orman yangını!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA
03 Nisan 2022 Pazar, 17:19
Balıkesir'de orman yangını!
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Derecikören ve Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına Balıkesir'in yanı sıra Sındırgı, Bigadiç ve Simav ilçelerinden gelen 14 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 10 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.



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