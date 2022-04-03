Balıkesir'de orman yangını!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Derecikören ve Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangına Balıkesir'in yanı sıra Sındırgı, Bigadiç ve Simav ilçelerinden gelen 14 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 10 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.
Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
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