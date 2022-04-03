Balıkesir'de orman yangını!

03 Nisan 2022 Pazar, 17:19

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Derecikören ve Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına Balıkesir'in yanı sıra Sındırgı, Bigadiç ve Simav ilçelerinden gelen 14 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 10 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.