Balıkesir’de orman yangını

Yayınlanma: 20.06.2024 - 21:39

Güncelleme: 20.06.2024 - 21:39

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Çaylak mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çataldağ eteklerinde çıkan yangına ilk olarak havadan müdahale edilirken, 10 arazöz ve 50 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.