Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 21:39
Balıkesir’de orman yangını
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Çaylak mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çataldağ eteklerinde çıkan yangına ilk olarak havadan müdahale edilirken, 10 arazöz ve 50 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


Orman haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler