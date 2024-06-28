Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:34
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Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 


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