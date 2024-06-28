Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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