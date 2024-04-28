Türkiye Ormancılar Derneği'nde turistik tesislerinde orman yangınlarına karşı eğitim

Yayınlanma: 28.04.2024 - 13:55

Güncelleme: 28.04.2024 - 13:55

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi turizmde orman yangınları konusunda farkındalığın arttırılması için bir proje başlattı.

Proje kapsamında turizm işletmelerine orman yangınlarını önleme, yangına müdahale ve yangın sonrası yol haritası belirleme başlıklarında teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Projenin çıkış noktasında orman yangınlarında turizm alanının bugüne kadar ihmal edilmesi yatıyor

"ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİNDE PAYDAŞ OLARAK TURİZM UNUTULUYOR"

Türkiye’de turistik tesislerin pek çoğunun orman içinde veya bitişiğinde olması ve geçtiğimiz yıllardaki orman yangınlarında turistik işletmelerin de zarar görmesi sonucu bu alanda çalışmaya başladıklarını söyleyen proje yürütücüsü Prof. Dr. Ali Kavgacı, “orman yangınlarıyla mücadelede” turizmin konumunun açık olmadığını belirterek “Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarında başaktör olarak devrede ancak yangınların büyüyerek yerleşim yerleri ve turizm alanlarına ulaşması ya da turizmden kaynaklanacak nedenlerle yangınların oluşmasına yönelik turizmin aktif bir şekilde sürece dahil olabileceğini fark ettik. Bunu iki boyutta ele alabiliriz. Bir orman yangını gerçekleştiğinde ve turistik işletmelere yöneldiğinde turist hızlı bir şekilde alanı terk etmeye çalışıyor, var olan rezervasyonlar iptal ediliyor ve devam eden yıllarda da peyzajın zarar görmesi nedeniyle turizmin ülke ekonomisine yaptığı katma değer zarar görebiliyor. Öte yandan biliyoruz ki orman yangınları %90 oranında insan kaynaklı. Turistik tesisler de orman içinde yer aldığından orman yangını için risk taşıyor. Projemizi bu karşılıklı çatışma durumu üzerine kurguladık. Turizmde orman yangınları konusunda farkındalığı artırmayı, bilgi birikimini iyileştirmeyi ve buradan hareketle orman yangını risklerinin azaltmayı ve bunun doğru bir şekilde yönetimi için çözümler oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

"ORMAN İÇİNDEKİ TESİSLER YANGINA KARŞI ORTAK EYLEM PLANI OLUŞTURMALI"

Turistik işletmelerin sadece bina yangınlarına yönelik eğitim aldıklarına işaret eden Kavgacı, “Orman alanından ilerleyen bir yangına karşı turistik tesislerin ne yazık ki herhangi bir eylem planları yok. Özellikle orman içinde bulunan turistik tesisler için orman yangını eylem planları oluşturmak gerekiyor. Hatta tesis bazında değil, genişleterek bölgede bulunan diğer tesislerin birlikte bir bölgesel eylem planı oluşturması gerekiyor” dedi.

"EĞİTİM VERECEĞİMİZ OTELİN 50 METRE ÖTESİNDE ORMAN YANGINI BAŞLADI"

Projenin ilk çalışma sahası olarak Manavgat - Sorgun- Titreyen Göl bölgesindeki turizm tesislerinin seçme (Hotel Turquoise ve Linda Resort) nedenlerinin bölgenin önemli biyolojik çeşitliliğe sahip olmasından, sahadaki sulak alanların ve kumul ormanlarının çok değerli olmasından kaynaklandığını açıklayan Kavgacı, buna karşın sahanın koruma statüsünün bugün açık olmayıp, bölgedeki yoğun ve düzensiz insan kullanımının orman yangınları açısından riskleri artırdığına dikkat çekiyor. Eğitime başlamadan bir gün önce, eğitimin yapılacağı turistik işletmenin 50 metre ötesinde yangın çıktığı bilgisini veren Kavgacı “Bu da yangın riskinin çok yüksek olduğunu ve proje kapsamında çalışma bölgesinin ne kadar doğru seçildiğini bize gösteriyor” dedi.

Proje kapsamında her turistik tesiste 9 gün boyunca personele orman yangınlarını önleme, söndürme, ekosistem ve yangın etkileşimi, yangın sonrası yapılan çalışmalara katılım sağlama, sürdürülebilir turizm ve orman yangınları etkileşimi kapsamında bilgiler veriliyor. Bu teorik bilginin sonbaharda yapılacak arazi uygulamalarıyla zenginleştirilmesi amaçlanıyor. Devamında düzenlenecek çalıştaylarla turizmin orman yangınlar alanında yapabilecekleri konusunda çözüm önerileri ve yol haritası oluşturulması planlanıyor.

Turizmde orman yangınları konusunda teorik ve pratik eğitimin yaygınlaştırılmasının yanı sıra tesislerin orman yangınlarına karşı donanım ve teçhizat da edinmelerinin büyük faydası olacağına dikkat çeken Kavgacı, önerilerini “Mesela her otelin etrafının hidrantlarla çevrilmesi, basınçlı su sistemleri ile desteklenerek ormandan gelen ya da tesis kaynaklı çıkan yangının durdurulmasında bu sistemlerin kullanılması, Orman Genel Müdürlüğü’nde bulunan arazözler gibi otellerin de kendilerine ait ilk müdahale araçlarının ve bunları kullanmaya yetkin personelin olması yangınların önlenmesi ve söndürülmesinde etkin olabilecektir” sözleriyle sıraladı.

Orman yangınları-turizm etkileşimi kapsamında mevzuatta da düzenlemeler yapılabileceğini belirten Kavgacı, otele yakın ve bitişik orman alanlarında yanıcı yük temizliğine yönelik protokollerin oluşturulması ve bu konuda yapılabilecek iş birliklerine dikkat çekti.

“Turizmde Orman Yangınları Farkındalığının Artırılması” başlıklı proje, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz şubesi tarafından Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın yürüttüğü, Garanti BBVA’nın desteğiyle “Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı” kapsamında başlatıldı. Proje kapsamındaki eğitimler, Prof. Dr. Ali Kavgacı, Orman Yüksek Mühendisleri Rumi Sabuncu, Mustafa Süleyman Kaçar, Mustafa Necati Baş ve Terzan Gürbüz ile iletişim uzmanı Hatice Ural Kavgacı tarafından veriliyor.