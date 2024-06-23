Balıkesir'de ormanlık alanda yangın!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:47

Güncelleme: 23.06.2024 - 17:47

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.