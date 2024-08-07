Balıkesir’de trafiğe triatlon ayarı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:36

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:36

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğinde; 33 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımı ile Avlu Yaşam Merkezi’nde 9-11 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek olan “Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası” sebebiyle aşağıda belirtilen güzergâhlar belirtilen saat aralığında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Eski Kepsut Caddesi’nin tren makası ile 339. Sokak kesişimi, 339. Sokağın Gala Yaşam Merkezi ile Kepsut Caddesi arasında kalan kısım; 9 Ağustos Cuma Günü; 05.45 ile 20.00, 10 Ağustos Cumartesi 06.00 ile 18.15 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Eski Kepsut Caddesi’nin tren makası ile 339. Sokak kesişimi, 339. Sokağın Gala Yaşam Merkezi ile Kepsut Caddesi arasında kalan kısım, Eski Kepsut Caddesi’nden Yıldırım Caddesi Kavşağı’na kadar olan kısım ve Eski Kepsut Caddesi Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi kavşağına kadar olan kısım 11 Ağustos Pazar; 05.45 ile 17.30 saatleri aralığında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Ayrıca 9-11 Ağustos günleri arasında Avlu Yaşam Merkezi’ne araç giriş çıkışı kabul edilmeyecek.