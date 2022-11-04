Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkez ve Ayvalık ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 544,29 gram metamfetamin, 1235 gram esrar, 33 bin 834 adet sentetik ecza hap, 75,73 gram skunk, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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