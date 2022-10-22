Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 7 zanlı yakalandı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:21

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

9 BİN 300 TL'YE EL KONULDU

Bu kapsamda, 34 bin 500 uyuşturucu hap, 53 kilo 700 gram esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.