Edirne'de uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

22 Ekim 2022 Cumartesi, 16:00

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde elde edilen 6 bin lira ve 5 sahte banknot ele geçirildi. Operasyonlarda B.D., O.B., G.B. ve M.I., polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve M.I., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, O.B. ve B.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.