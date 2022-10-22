Edirne'de uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde elde edilen 6 bin lira ve 5 sahte banknot ele geçirildi. Operasyonlarda B.D., O.B., G.B. ve M.I., polis ekiplerince gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve M.I., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, O.B. ve B.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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