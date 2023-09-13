Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:06
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ve Erdek ilçelerinde 3 kişinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilere ait ağıl ve araçta yaptığı aramada 449 gram kubar esrar, 42 adet kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.


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