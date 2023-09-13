Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ve Erdek ilçelerinde 3 kişinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilere ait ağıl ve araçta yaptığı aramada 449 gram kubar esrar, 42 adet kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe
- İstanbul metrolarında sabotaj kamerada!
- AKP'li belediye başkanından şikayetçi oldu
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı