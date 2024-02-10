Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:50

Güncelleme: 10.02.2024 - 17:50

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Gönen ve Erdek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olaya karışan 6 şüpheli ise gözaltına alındı.