Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Gönen ve Erdek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Olaya karışan 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
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