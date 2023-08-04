Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Karesi ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye ait 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda 55 gram bonzai, 54 gram kubar esrar, 43 kök Hint keneviri, 30 gram metamfetamin, 7 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 19 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 4 bin 650 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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