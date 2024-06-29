Balıkesir’de vahşice öldürülen motokurye Ata Emre’nin katili hâkim karşısına çıktı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

BIR zincir restoranda motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş dönüşü sokak ortasında “tanımadığı” E.Ö.’nün (17) saldırısına uğradı. 20 yaşındaki Akman, vücuduna aldığı 25 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Akman’ı öldüren E.Ö. ve azmettirici olduğu ifade edilen babası Orhan Ö. dün Balıkesir Adliyesi’nde yargıç karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde konuşan avukat Özden Başak, “Katilin hem suçu işleme tarzı hem görüntüleri hem bu işi planlayabilmesi, artı tanık ifadelerini dikkate aldığımızda biz 18 yaşından büyük olduğu iddiasındayız ve onunla ilgili savcılık safhasında bir talepte bulunmuştuk. Tutuklu olduğu için bir an önce iddianamenin yazılması anlamında sayın savcılık makamı ilk bunu değerlendirmedi, mahkemeye bıraktı. Bugün de bu talebimizi yineleyeceğiz” diye konuştu.

Akman’ı bıçaklayarak katleden E.Ö., duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkemede Ata Emre Akman’ı tasarlayarak öldürmediğini ileri süren E.Ö., “Babamın eskiden birlikte yaşadığı Sultan Dönmez’in evini taşlamak için gitmiştim. Olay günü 11 Mayıs’ta alkol aldım. Sultan’ın yaşadığı bina önünde motokuryeyi gördüm. Beni tersledi ve boğuşma oldu. Bıçağı bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Maktule 25 kere sallasam da o gün neyin beni buna sevk ettiğini hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

‘BANA TAKINTILIYDI’

E.Ö’nün babası sanık Orhan Özdemir ifadesinde Sultan Dönmez’in kendisine takıntılı olduğunu iddia ederek “Evimizde bulunan 46 bin 500 TL’lik çeki çaldı” dedi.

Duruşmada Akman’ın annesi Zuhal Akman, “Vicdan diyeceğim ama o da insanlara mahsus” tepkisini gösterirken baba Erol Akman, “Davanın adı Ata Emre ama bu zamana kadar Ata ile ilgili hiçbir şey konuşulmadı” dedi.