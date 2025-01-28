Balıkesir'de yangın faciası: 1 kişi öldü, 1 itfaiye eri yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybederken, yüksekten düşen bir itfaiye eri hastanelik oldu.

Balıkesir'de yangın faciası: 1 kişi öldü, 1 itfaiye eri yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:52

17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak’ta bulunan bir apartmanda dün gece yangın çıktı. Apartmanın 4. katında başlayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 2 araç ve 6 personelle müdahale etti.

Yangında, aynı apartmanda ikamet eden ve dumandan etkilendiği belirlenen 58 yaşındaki Cengiz Arı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arı, hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangına müdahale sırasında 3. kattan düşerek yaralanan itfaiye eri Hüsnü Bozdağ ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #Yangın

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