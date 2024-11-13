Balıkesir'de yolcu otobüsü 16 yaşındaki çocuğa çarptı!

Edremit ilçesinde yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki kız çocuğuna otobüs çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü 16 yaşındaki çocuğa çarptı!
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:25

Edremit-Çanakkale karayolu Avcılar Mahallesi Grup Kent mevkii ışıklarda bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Selim K. idaresindeki 77 AD 305 plakalı otobüs karşıdan karşıya geçen D.Y.'ye (16) çarptı. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. 

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda önlem alırken, kaza ile ilgili araştırmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Çocuk #edremit #kaza #otobüs

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