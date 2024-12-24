Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:46

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:46

Balıkesir’de bir fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir patlama son dakika haberine göre olayda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Peki, Balıkesir'deki patlama nerede oldu? Balıkesir fabrika patlaması ölü ve yaralı var mı?

BALIKESİR'DEKİ PATLAMA NEREDE OLDU, ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Açıklanan ilk bilgilere göre patlama Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği, 3 çalışanımızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.