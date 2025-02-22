Balıkesir'den renkli görüntüler: Çocuklar, devriye gezen polis ekipleriyle kar topu oynadı

Balıkesir'de gece saatlerinde bastıran kar yağışında sokakta kar topu oynayan çocuklar, devriye gezen polis ekiplerini kar topu yağmuruna tuttu.

Balıkesir'den renkli görüntüler: Çocuklar, devriye gezen polis ekipleriyle kar topu oynadı
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İHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:16

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde gece saatlerinde bastıran kar yağışında çocuklar ilçe meydanında kar topu oynadı.

GÜLÜNSETEN ANLAR YAŞANDI

O esnada görevi başında devriye gezen polis ekipleri de çocukların oyunundan nasibini aldı.

Polis amcalarını kar topuna boğan çocukların görüntüsü gülümseten anlar oluşturdu.


Etiketler: #polis #kar yağışı #Kar

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