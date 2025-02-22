Balıkesir'den renkli görüntüler: Çocuklar, devriye gezen polis ekipleriyle kar topu oynadı
Balıkesir'de gece saatlerinde bastıran kar yağışında sokakta kar topu oynayan çocuklar, devriye gezen polis ekiplerini kar topu yağmuruna tuttu.
Balıkesir’in İvrindi ilçesinde gece saatlerinde bastıran kar yağışında çocuklar ilçe meydanında kar topu oynadı.
GÜLÜNSETEN ANLAR YAŞANDI
O esnada görevi başında devriye gezen polis ekipleri de çocukların oyunundan nasibini aldı.
Polis amcalarını kar topuna boğan çocukların görüntüsü gülümseten anlar oluşturdu.
Etiketler: #polis #kar yağışı #Kar
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