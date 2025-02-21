İlyas Salman'ın başrolünde olduğu 'OY'una Geldik' ekibinin basın açıklamasına polis engeli!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:36

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:36

Yönetmen Kazım Öz'ün çekimlerini Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirdiği "OY'una Geldik" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Eser İşletme Belgesi”ni geciktirmesi nedeniyle vizyona giremedi. Konuya ilişkin film ekibinin düzenlediği basın açıklamasına polis ekipleri engel oldu.

Film ekibi, yaşananlara ilişkin Bakanlık yetkilileri, sinema salonu işletmecileri ve seyircilere çağrıda bulunmak amacıyla bugün Beyoğlu Sineması önünde toplanarak basın açıklaması düzenlemek istedi.

AÇIKLAMAYA POLİS ENGEL OLDU

Açıklamaya polis engel oldu. Yaşanan gerilim sonucu açıklama, Beyoğlu Sineması’nın bulunduğu pasajın girişinde gerçekleştirildi.

'KOMEDİ FİLMİNİ YASAKLAYARAK BU ÜLKENİN TARİHİNE KARA BİR LEKE DAHA SÜRMEYİN'

Yönetmen Kazım Öz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

“Bugün 21 Şubat 2025 bugün Oy’una Geldik filminin vizyona giriş tarihi. Açıklamayı gerçekleştirdiğimiz bu saatte yaklaşık 55 şehirde filmimiz vizyona girecekti. Maalesef film vizyona giremedi. Yaklaşık 45 gün önce Kültür Bakanlığı’na Eser İşletme Belgesi için başvurduk. Sonucu almak için iki günde bir aradık ancak film vizyona girmeden bir gün önce cevap aldık. Alt kurulda karar verilemediği için filmin üst kurula sevk edildiğini bildirdiler. O da yetişmediği için bizden bir hafta vizyonun ertelenmesi talep edildi.

İzin almadan bu filmi vizyona sokamayacağımız için ertelemek zorunda kaldık. Biz sinemacıyız, sanatçıyız. Yaptığımız iş sinema. Umarım bu sorun çözülecek ve filmi hepiniz izleyeceksiniz. Bu ülkeye zarar vermediğini tersine bir katkı sunduğunu içinde eleştiri barındırdığını bir hoşgörü toplumunu anlatmaya çalıştığını, hicivle, komediyle, mizahla anlattığını göreceksiniz. Sinema iyileştirir. Biz Kültür Bakanlığı’na şu çağrıda bulunuyoruz; bu ülkede bir komedi filmini yasaklayarak bu ülkenin tarihine kara bir leke daha sürmeyin.”

'BİR GÜN ADALET ONLARA DA LAZIM OLUR'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; filmin başrol oyuncusu İlyas Salman, söz konusu engele ilişkin “Düşünceleri yasaklamanın kimseye faydası yoktur. Düşünceyi yasaklayanlar bilsinler ki bir gün adalet de onlara lazım olur” dedi.

'OY’UNA GELDİK FİLMİ DE OYUNA GELDİ'

Filmin oyuncusu Orhan Aydın ise, Bakanlığın bu kararı gözden geçirmesi gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Utanç başlı başına sözlük karşılığı bile ülkenin içinde bulunduğu durumu da bizim şu an içinde bulunduğumuz durumu da gösteriyor. Anlıyorum ki Oy’una Geldik filmi de oyuna geldi. Bu da galiba herkesin yeniden düşünüp karar vermesi gereken bir süreç. Ülkede işçilerin, emekçilerin, yoksulların hakları gasp edilirken sanat ve sanatçı düşmanlığı yapılırken Oy’una Geldik de bu oyunun parçası haline getirilmek isteniyor. Bunu reddediyoruz. Kültür Bakanlığı’nın bürokratları, Sinema Dairesi Başkanı dahil, Sayın Bakan değil bu durumu gözden geçirsinler. Biz bu oyuna gelmeyiz.”

'BASIN AÇIKLAMASINDA DA ENGELLE KARŞILAŞTIK'

Ovacık Belediye Başkanı ve filmin öyküsünü yazan Mustafa Sarıgül ise şunları söyledi:

“Burada emekçinin, yöremizin güzel özelliklerini ve anlayışını hoşgörüsünü yansıtan bir filmi sinemaya sokmaya çalışıyoruz. Bütün halkımıza 21 Şubat’ta vizyonda olacağımızı bildirdik. Ancak bakanlığın alt kurulun henüz onay vermediği ve üst kurula sevk edildiğimiz bize dün bildirildi.

Bugün sinema kapısında bekleyecek halkımızın mağduriyetini önlemek için basın açıklamasını yapma ihtiyacı duyduk. Amacımız her şeyin kötü gittiği bu ülkede hiç değilse sabrederken biraz gülebilmeyi becerebilmekti. Başka bir maksadımız olmadı. Maalesef burada da bir engelle karşılaştık.”

'ARTIK SANSÜRLER DURSUN'

“Ne yazık ki sansürlerle karşı karşıyayız” diyen Yönetmen ve Oyuncu Gani Rüzgar Şavata da yetkililere çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

“21. yüzyıldayız, yapımlarımıza sansür uygulanıyor. Türkiye sinemasını var eden bu değerli isimler ne yazık ki sansürle karşı karşıya. Yetkililere sesleniyorum, Cumhur’a sesleniyorum. Artık sansürler dursun.”