Balıkesirli kadınlar ot festivali düzenlenmesini istiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağmurların ardından havaların da iyi gitmesi üzerine yeşil alanlarda otlar fışkırdı. Çok sayıda insan da, Arapsaçı, develik ve ebe gümeci gibi otları toplarken, Burhaniye de ot festivali yapılmasını istediler.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:04
Balıkesirli kadınlar ot festivali düzenlenmesini istiyor
Abone Ol google-news

Burhaniye’ de son haftalarla yağışların bolluğu ve havaların da iyi gitmesi üzerine boş alanlarda bol bol ot fışkırdı. Burhaniyeli kadınlar da ot toplamak için seferber oldu.

Ören mahallesindeki boş alanlarda ot toplayan kadınlar, ilçenin tanıtımı için ot festivali istedi. Otları sevdiklerini anlatan 3 çocuk annesi Özten Zeybek, “Bu gün komşularımızla havayı çok güzel gördük. Biz Egeliler otları seviyoruz gerçekten. Buranın güzel otları oluyor. Arap saçı, develikler ve ebe gümeci gibi çeşitli otlarımız var. Hem toplarken zevk alıyoruz, hem yemekte güzel oluyor tabii ki. Bu tatlara alışkınız.

Başka şehirlerde ot festivalleri yapılıyor. Bu ot festivallerini burada da görmek istiyoruz. Buraların daha çok gelişmesi için tanıtılması için bunun gerekli olduğuna inanıyoruz. Otlarımızın çeşitlerinin tanıtılması bence güzel olur. Ot Festivali yapılmasını istiyoruz” dedi.

"BAHAR ÇOK GÜZEL"

Emekli hemşire Emine Kocabıyık da, “Havayı güzel bulunca ot toplamaya geldik. Bahar çok güzel. Arap saçlarını topladık. Arapsaçını çok seviyoruz. Her türlü otu çok seviyoruz Egeliler olarak” dedi.

Hatice Talay ise, “Arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Çeşitli otlar topluyoruz. Başta Arapsaçı geliyor. Buna benzer çeşit çeşit otlar toplamaya çalışıyoruz. Burada başka otları da keşfediyoruz” diye konuştu.


Balıkesir haberleri Alaçatı Ot Festivali haberleri holi festivali haberleri

İlgili Haberler

Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'

Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'
CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!

CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!
Balıkesir'de sır olay: Anne ile oğlu evde ölü bulundu

Balıkesir'de sır olay: Anne ile oğlu evde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Soylu’nun sır buluşması

Soylu’nun sır buluşması
Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 17 Mart 2024 Pazar 7. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 17 Mart 2024 Pazar 7. gün iftar menüsü
Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Necla Karahalil sessizliğini bozdu: ‘Eniştenizle…’

Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Necla Karahalil sessizliğini bozdu: ‘Eniştenizle…’