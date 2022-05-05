Balıklıgöl'de balık ölümleri; Göle gıda maddesi atılması yasaklandı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:18

Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl’de yaşayan sazan türü balıkların son gülerde ölüm oranının artması tedirginliğe neden oldu.

Yaşanan ölümlerin ardından balık sayısının azaldığı gölde çalışma başlatan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, ziyaretçilerin balıkların sağlığı açısından göle yem, ekmek, mısır, çerez atmasına yasak getirdi, aynı zamanda diyet yem verilmesi kararlaştırıldı.

Gölde temizlik işlemi de başlatan görevliler, su akışını hızlandırıp, belirli saatlerde göle oksijen takviyesi uygulamaya başladı. Yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için gölden ve balıklardan numune alınarak incelenmesine başlandı. Balıklıgöl'ü dolaşmaya gelenler ise balık sayısının azalması ve göldeki kirliliğe şaşırdıklarını ifade etti.

