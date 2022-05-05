Balıklıgöl'de balık ölümleri; Göle gıda maddesi atılması yasaklandı
Şanlıufa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Ölümlerin ardından balıklar için diyet yem uygulaması başlatıldı, göle vatandaşların beslenme amaçlı gıda atması yasaklandı.
Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl’de yaşayan sazan türü balıkların son gülerde ölüm oranının artması tedirginliğe neden oldu.
Yaşanan ölümlerin ardından balık sayısının azaldığı gölde çalışma başlatan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, ziyaretçilerin balıkların sağlığı açısından göle yem, ekmek, mısır, çerez atmasına yasak getirdi, aynı zamanda diyet yem verilmesi kararlaştırıldı.
Gölde temizlik işlemi de başlatan görevliler, su akışını hızlandırıp, belirli saatlerde göle oksijen takviyesi uygulamaya başladı. Yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için gölden ve balıklardan numune alınarak incelenmesine başlandı. Balıklıgöl'ü dolaşmaya gelenler ise balık sayısının azalması ve göldeki kirliliğe şaşırdıklarını ifade etti.
Video Haberler
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!