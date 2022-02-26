Balistik füze nedir? Nasıl çalışır? Etkileri nelerdir?
Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak gerilim sürekli tırmanırken, Rusya’nın Belarus tarafından Ukrayna topraklarına 4 adet balistik füze atıldığı haberi geldi. Peki balistik füze nedir? Etkileri nelerdir? Nasıl çalışır?
Balistik kelimesi, köken olarak
Roma İmparatorluğu’na dayanan bir kelimedir. Roma ordusu özellikle kuşatmalarda
kale duvarlarına büyük oklar ve gülleler atardı. Bu devasa ok ve gülleleri atan
mancınığın adı “Balista”dır ve Latince kökenlidir.
Balistik füze nedir?
Balistik füze, biyolojik,
kimyasal, nükleer gibi başlıklar taşıyabilen, güdümlü veya güdümsüz olarak
kullanılabilen, bazı durumlarda birden fazla başlığı aynı anda taşıyabilen ve
farklı noktalara gönderebilen bir füze türüdür. Alışılagelmiş olan, motorlu uçuşlarda
aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden oldukça farklı bir
kategoridedir. Kıtalararası menzile sahip olan balistik füzeler bulunmaktadır.
Balistik füze türleri
nelerdir?
-
Havadan fırlatılan balistik füze
-
Taktik balistik füze: menzili 150 ile 300 kilometre
arasındadır.
-
Tiyatro balistik füzesi: menzili 300 ile 3.500
kilometre arasındadır
-
Kısa menzilli balistik füze: menzili 300 ile
1.000 kilometre arasındadır.
-
Orta menzilli balistik füze: menzili 1.000 ile
3.500 kilometre arasındadır.
-
Uzun menzilli balistik füze: menzili 3.500 ile
5.500 kilometre arasındadır.
-
Kıtalararası balistik füze: menzili 5.500
kilometreden daha fazla olan füzelerdir.
-
Denizaltından fırlatılan balistik füze
Balistik füzeler hangi
ülkelerde var?
Şuan resmi olarak bilinen
balistik füze sahibi ülkeler; ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa, Kuzey Kore ve
Hindistan’dır.
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