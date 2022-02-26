Balistik füze nedir? Nasıl çalışır? Etkileri nelerdir?

26 Şubat 2022 Cumartesi, 14:23

Balistik kelimesi, köken olarak Roma İmparatorluğu’na dayanan bir kelimedir. Roma ordusu özellikle kuşatmalarda kale duvarlarına büyük oklar ve gülleler atardı. Bu devasa ok ve gülleleri atan mancınığın adı “Balista”dır ve Latince kökenlidir.

Balistik füze nedir?

Balistik füze, biyolojik, kimyasal, nükleer gibi başlıklar taşıyabilen, güdümlü veya güdümsüz olarak kullanılabilen, bazı durumlarda birden fazla başlığı aynı anda taşıyabilen ve farklı noktalara gönderebilen bir füze türüdür. Alışılagelmiş olan, motorlu uçuşlarda aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden oldukça farklı bir kategoridedir. Kıtalararası menzile sahip olan balistik füzeler bulunmaktadır.

Balistik füze türleri nelerdir?

- Havadan fırlatılan balistik füze

- Taktik balistik füze: menzili 150 ile 300 kilometre arasındadır.

- Tiyatro balistik füzesi: menzili 300 ile 3.500 kilometre arasındadır

- Kısa menzilli balistik füze: menzili 300 ile 1.000 kilometre arasındadır.

- Orta menzilli balistik füze: menzili 1.000 ile 3.500 kilometre arasındadır.

- Uzun menzilli balistik füze: menzili 3.500 ile 5.500 kilometre arasındadır.

- Kıtalararası balistik füze: menzili 5.500 kilometreden daha fazla olan füzelerdir.

- Denizaltından fırlatılan balistik füze

Balistik füzeler hangi ülkelerde var?

Şuan resmi olarak bilinen balistik füze sahibi ülkeler; ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa, Kuzey Kore ve Hindistan’dır.