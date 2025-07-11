Balkonda kahve içerken üzerine ağaç devrildi

Akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Mesut Kahya Sokak üzerinde yarım asırlık akasya ağacı bir ikametin balkonuna devrildi. O sırada balkonda kahve içen Ümriye Şengelir, ağacın altında kaldı. Şengelir, ağacın altından hafif sıyrıklarla çıkmayı başardı.

Ağaç devrildiği Ümriye Şengelir’in ikametinde pencere camlarının kırılması nedeniyle hasar meydana geldi. Önceki gün bir kamyonun geçişi esnasında ağaca çarptığı ve ağacın aldığı darbe sonucu ertesi gün de dayanamayarak devrildiği öne sürüldü.

"KIZIM KAÇTI BEN AĞACIN ARASINDA KALDIM"

Olayla ilgili konuşan Ümriye Şengelir, "Balkonun köşesinde kahvemi içiyordum. Bir çıtırtı sesi geldi. Baktım ağaç üzerime doğru geliyor, kızım kaçtı, ben ağacın arasında kaldım. Ben de çok şükür önemli bir şey yok kollarım biraz acıdı, başıma darbe aldım" diye konuştu.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası yıkılan ağaç kaldırılarak sokak temizliği yapıldı.