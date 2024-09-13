Balkonda kurumaya bırakılan kıyafetler böyle çalındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosikletli 2 hırsız, kuruması için balkona asılan kıyafetleri çaldı. Yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Balkonda kurumaya bırakılan kıyafetler böyle çalındı
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:07

Hacı Osman Mahallesi'nde 05.30 sıralarında iki şüpheli, motosikletle bölgeye geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek etrafı kontrol etti. Ardından şüpheli, bir evin balkonunda kurumaya bırakılan kıyafetlere göz dikti. Tek tek kıyafetleri inceleyen hırsız, birkaç tişörtü çaldı. Fark edilmediklerini düşünen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Tişörtlerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kameralarına baktıktan sonra hırsızlığı fark etti.


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