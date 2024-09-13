Balkonda kurumaya bırakılan kıyafetler böyle çalındı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:34

Hacı Osman Mahallesi'nde 05.30 sıralarında iki şüpheli, motosikletle bölgeye geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek etrafı kontrol etti. Ardından şüpheli, bir evin balkonunda kurumaya bırakılan kıyafetlere göz dikti. Tek tek kıyafetleri inceleyen hırsız, birkaç tişörtü çaldı. Fark edilmediklerini düşünen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Tişörtlerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kameralarına baktıktan sonra hırsızlığı fark etti.