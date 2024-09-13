Balkonda kurumaya bırakılan kıyafetler böyle çalındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosikletli 2 hırsız, kuruması için balkona asılan kıyafetleri çaldı. Yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Hacı Osman Mahallesi'nde 05.30 sıralarında iki şüpheli, motosikletle bölgeye geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek etrafı kontrol etti. Ardından şüpheli, bir evin balkonunda kurumaya bırakılan kıyafetlere göz dikti. Tek tek kıyafetleri inceleyen hırsız, birkaç tişörtü çaldı. Fark edilmediklerini düşünen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Tişörtlerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kameralarına baktıktan sonra hırsızlığı fark etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması