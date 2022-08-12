Balkondaki kanepe alev aldı, ev yandı: 'Tamamen kül oldu'

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:48

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında oturan Akkuş çiftinin evinde yangın çıktı. Evde kimse yokken balkondaki kanepe, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evin içine de sıçradı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Komşuların ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere hemen müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Balkon ile evin salonu ve mutfak kısmı, kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin çalışması sırasında yangın haberini alarak gelen Şefika ve Hamdi Akkuş çifti, büyük üzüntü yaşadı. Şefika Akkuş, uzun süre gözyaşı döktü.

'MUTFAK, SALON, BALKON TAMAMEN KÜL OLMUŞ DURUMDA'

Çiftin oğlu Fırat Akkuş, ailesinin genellikle köyde olduğunu belirterek, "Komşuların haber vermesiyle geldik. Mutfak, salon, balkon tamamen kül olmuş durumda. Olay yeri inceleme gerekli araştırmaları yaptı. Bakalım, sonuç ne çıkacak? Dışarıdan bir etkenden kaynaklı yangın. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Allah'a çok şükür, düşmanımız yok. Kendi halimizde insanlarız. Gerekli çalışmaları olay yeri inceleme ekipleri yapıyor" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.