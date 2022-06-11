Balkondan düşen 1 yaşındaki Bahri, ağır yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Bahri A., ağır yaralandı.
Olay, 11 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Bahri A., bilinmeyen nedenle aşağı düştü.
KAFASINDA ÇATLAKLAR VAR
Aile, kendi imkanlarıyla bebeği, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kafatasında çatlaklar olduğu belirlenen Bahri A., ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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