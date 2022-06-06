5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
Aksaray'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi’nde inşaat halindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Afganistan uyruklu İsmail Muhammed, 5’inci kattaki iskelede sıva yaparken dengesini kaybedip düştü.
Yaklaşık 17 metre yükseklikten düşen Muhammed, yaralandı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
- İzmir'de kamyon otomobille çapıştı:1 ölü, 5 yaralı
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası