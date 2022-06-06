5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

Aksaray'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:40
5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
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Olay, saat 09.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi’nde inşaat halindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Afganistan uyruklu İsmail Muhammed, 5’inci kattaki iskelede sıva yaparken dengesini kaybedip düştü.

Yaklaşık 17 metre yükseklikten düşen Muhammed, yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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