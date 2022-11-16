Balkondan düşen 11 yaşındaki Müslüm yaşamını yitirdi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Müslüm Oğul (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Birecik’in Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Oğul, iddiaya göre, 4'üncü kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Müslüm Oğul, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Dolarda tsunami geliyor!
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi
- 'Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında'
- Meclis’te ABD tartışması: 'Soylu istifa' sesleri
- Hostese cinsel saldırı