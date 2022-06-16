Balkondan düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede öldü
Kırklareli'nde 3. kattaki evin balkonundan düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da Çayır Sokak'taki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen Bahri Alkan, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Bebeğin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Lüleburgaz'da toprağa verilecek.
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