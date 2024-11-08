Balkondan düşen 85 yaşındaki yurttaş hayatını kaybetti

Elazığ'da balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen 85 yaşındaki yurttaş hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:12

İzzetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta bir apartmanın 4. katında oturan Hasan Özer, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Özer'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.


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