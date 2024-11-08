Balkondan düşen 85 yaşındaki yurttaş hayatını kaybetti
Elazığ'da balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.
İzzetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta bir apartmanın 4. katında oturan Hasan Özer, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Özer'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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