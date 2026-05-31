31.05.2026 09:30:00
İHA
Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümünde yeni gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da nişanlısı ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek hayatını kaybeden kadının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ölen kadının olayın ardından tutuklanan şüpheli nişanlısıyla yaşadığı tartışma ile evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.
Ankara Yenimahalle'de 25 Mart'ta meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Üzerinde kıyafet olmayan Biçer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘Kasten Öldürme Suçundan' görülmesini talep eden aile ise Biçer'i nişanlısının öldürdüğünü iddia etmişti. 

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Hayatını kaybeden Biçer ile nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Apartmanın güvenlik kamera ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.

