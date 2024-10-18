Balkonun korkuluklarına çıkan çocuğu, 3’üncü kata tırmanarak kurtardı

Diyarbakır'da bir apartmanın 3'üncü katında balkon korkuluklarına çıkan kız çocuğunu, Suriyeli Abdullah Ahmed'in kahramanca müdahalesi kurtardı. Ahmed, balkonlara tırmanarak çocuğu düşmekten son anda kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balkonun korkuluklarına çıkan çocuğu, 3’üncü kata tırmanarak kurtardı
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DHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:35

Diyarbakır'da balkon korkuluklarına çıkıp düşme tehlikesi geçiren kız çocuğunu, 3'üncü kata tırmanan Suriyeli Abdullah Ahmed kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 16 Ekim'de, Yenişehir Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kız çocuğu, 3'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına tırmandı. Düşme tehlikesi geçiren çocuğu gören Suriyeli Abdullah Ahmed, balkon korkuluklarından tırmanıp çocuğu kucağına aldı ve sonra da ailesine teslim etti. Çevredekiler Abdullah'ı alkışlayıp tebrik ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Etiketler: #diyarbakır #Balkon

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