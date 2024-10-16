Diyarbakır’da kadınlardan Rojin için sessiz yürüyüş

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:28

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:28

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan 27 Eylül akşam saatlerinde dışarı çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarında Rojin’in cansız bedeni, 15 Ekim günü Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulundu.



Bu sabah saatlerinde Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Rojin için kadınlar sessiz yürüyüş düzenledi. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal ile çok sayıda kadının katılımıyla Bağlar ilçesindeki Göletli Park’tan Rojin için taziyelerin kabul edildiği Abdurrahman Enç Taziye Evi’ne kadar sessiz yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşün ardından kadınlar, Kabaiş ailesine taziye ziyaretinde bulundu.