Siirt uçağı Diyarbakır'a indi

Siirt seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na indi.

Siirt uçağı Diyarbakır'a indi
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:07

İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Siirt’e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, yolcular da kara yoluyla Siirt’e gönderildi. 


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