Siirt uçağı Diyarbakır'a indi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:07

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:07

İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Siirt’e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, yolcular da kara yoluyla Siirt’e gönderildi.