Balta ile park halindeki araçlara saldırdı!

Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. Şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:48
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Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki balta ile yolda yürüyen A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı. 

A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. 

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemede 3 aracın zarar gördüğü belirlendi. 

A.G.'nin balta ile araçlara vurduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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