Korku dolu anlar kamerada: İETT şoförüne baltalı saldırı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:40

Güncelleme: 19.10.2023 - 09:55

İstanbul'un Fatih ilçesinde Millet Caddesi'nde bugün saat 10:30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray ile 54 B 7882 plakalı hafif ticari araç şoförü arasında yol tartışması yaşandı. Işıklarda duran hafif ticari aracın şoförü araçtan inerek Kanşıray'a saldırdı.

ELİNDEN YARALANDI!

Yumruklu kavganın ardından aracına yönelen saldırgan, araçtan aldığı baltayla Kanşıray'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Baltalı saldırıda kendisini korumaya çalışan şoför Kanşıray ise elinden yaralandı. Seferini yaralı şekilde tamamlayan İETT şoförü önce Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Ardından karakola giden Abdullah Kanşıray, saldırgandan şikâyetçi oldu. Yaşananlar otobüsün kameralarına yansıdı.

"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Saldırıya uğrayan İETT bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Çapa’ya gelmeden önce solda bir genç korna çaldı. Korna çaldıktan sonra bana küfür etti. Soluma, önüme geçti. Sonra ışıklarda durduk. ‘Aç kapıyı’ diyerek bana saldırmaya kalktı. Daha doğrusu saldırdı. Birkaç yumruk attı, bende attım karşılık verdim. Ondan sonra adam balta çıkardı. Birkaç kere baltayı salladı. Aracın tavanını da deldi. Ondan sonra benim baltayla elimi yardı. Neye uğradığımı şaşırdım. Adamı yakalamak için aşağı indim, adam kaçtı. Şimdi suçlu olan kimdir, hep şoför müdür? Hata yapmış olabilirim, pardon özür dilerim. Küfür neden ediyorsun, ben onu demek istiyorum. Elimde 6 dikiş var. Ufak bir balta vardı, kafama gelmesin diye elimi kaldırınca elimi yardı. Karakoldan çıktım, ifademi verdim, davacıyım."