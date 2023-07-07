Baltalı cinayetin şahidini öldüren 'pıhtı'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:10

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta, geçen yıl 14 Kasım’da saat 11.00 sıralarında Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Emine-Abdulmuttalip Topçu çifti olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Topçu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Cinayet sırasında olay yerinde olan Abdulmuttalip Topçu'nun ölümünün ardından soruşturmayı yürüten savcı, olayda 2 farklı ölüm olması nedeniyle Topçu'nun da cinayet sonucu ya da başka bir nedenden dolayı hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi için şüphe üzerine otopsi raporu alınmasını istedi.

Yapılan otopsi raporu sonrası Abdulmuttalip Topçu'nun zehirlenme ya da herhangi bir travma sonucu ölmediği ortaya çıktı. Dava dosyasına giren raporda, ağabey Topçu’nun beyin damarındaki tıkanıklık sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Raporda, Abdulmuttalip Topçu’nun travmatik tesirle ve zehirlenerek öldüğüne dair bir bulguya rastlanmadığına da vurgu yapıldı.