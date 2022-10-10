Balyoz Davası'nda yargılanan Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:58

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi.

Daire aynı zamanda Baransu'nun yasal tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine hükmetti.

Ancak Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.



