Balyoz Davası'nda yargılanan Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı

'Balyoz planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi. Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:58
Balyoz Davası'nda yargılanan Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı
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Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi. 

Daire aynı zamanda Baransu'nun yasal tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine hükmetti. 

Ancak Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.



Balyoz Mehmet Baransu

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