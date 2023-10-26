Bambaşka Biri dizisinde Adnan Oktar Suç Örgütü'ne gönderme!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:32

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:13

Pazartesi günleri FOX TV ekranlarında yayınlan Bambaşka Biri dizisi, geçtiğimiz haftalarda 140journos’un yayımladığı ‘Kedicik’ belgeseli sonrası gündem olan Adnan Oktar Suç Örgütü’nde yaşanan skandalları konu aldı.

TURNİKE SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sisteme dahil edilmek için kız çocukları ile kadınları tuzağa düşürmeye çalışan ekip, diziye konu edildi.

Pazartesi günü yayımlanacak 8. bölümün son fragmanında bir kadının, nasıl bu suç örgütünün tuzağına nasıl düştüğünü ve kurtulma mücadelesi verdiği gösterilecek.