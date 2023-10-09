Berfu Yenenler'den şoke eden Adnan Oktar açıklaması

Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Berfu Yenenler 2015 senesinde Adnan Oktar örgütünün bir alışveriş merkezinde kendisine de yanaştığını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:39
Berfu Yenenler'den şoke eden Adnan Oktar açıklaması
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140journos’un yayınladığı ‘Kedicik’ belgesi, tutuklanan ve binlerce yıl ceza alan Adnan Oktar’ın örgütünü yeniden gündeme getirdi. Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde insanlara yanaştığı ve turnike sistemi ile Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılmıştı.

Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, örgüt ile yaşadıklarını anlattı.

Belgeseli izlerken paylaştığı hikayelerle yaşadıklarını anlatan Yenneler, güzellik yarışmasından yaklaşık 2 ay sonra Akasya AVM’de gezdiği sırada yanına aşırı iyi giyimli birinin geldiğini söyleyerek, aynı belgeselde anlatıldığı gibi 'manken veya oyuncu musunuz?' sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.


DAHA KÜÇÜK OLSAYDI KURBAN OLABİLİRDİ

Yenenler’e AVM’de yaklaşan Adnan Oktar örgütünün elamanı, bir takı markasıyla işbirliği içinde olduklarını ve yakında Dubai’de çekime gideceklerini söylemiş. Yenenler, Kedicik belgeselinde bahsedilen iş kartının kendisine de verildiğini ve o kartın hala durduğunu da sözlerine ekledi. Berfu Yenenler, örgütün ağına düşmemesinin ise şans eseri olduğunu ve olay anında 19 yaşında değil de daha küçük olsaydı kendisini de kandırabileceklerini söyledi.


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