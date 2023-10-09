Berfu Yenenler'den şoke eden Adnan Oktar açıklaması
Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Berfu Yenenler 2015 senesinde Adnan Oktar örgütünün bir alışveriş merkezinde kendisine de yanaştığını paylaştı.
140journos’un yayınladığı ‘Kedicik’ belgesi, tutuklanan ve binlerce yıl ceza alan Adnan Oktar’ın örgütünü yeniden gündeme getirdi. Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde insanlara yanaştığı ve turnike sistemi ile Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılmıştı.
Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, örgüt ile yaşadıklarını anlattı.
Belgeseli izlerken paylaştığı hikayelerle yaşadıklarını anlatan Yenneler, güzellik yarışmasından yaklaşık 2 ay sonra Akasya AVM’de gezdiği sırada yanına aşırı iyi giyimli birinin geldiğini söyleyerek, aynı belgeselde anlatıldığı gibi 'manken veya oyuncu musunuz?' sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.
DAHA KÜÇÜK OLSAYDI KURBAN OLABİLİRDİ
Yenenler’e AVM’de yaklaşan Adnan Oktar
örgütünün elamanı, bir takı markasıyla işbirliği içinde
olduklarını ve yakında Dubai’de çekime gideceklerini söylemiş.
Yenenler, Kedicik belgeselinde bahsedilen iş
kartının kendisine de verildiğini ve o kartın hala durduğunu da
sözlerine ekledi.
Berfu Yenenler, örgütün ağına düşmemesinin
ise şans eseri olduğunu ve olay anında 19 yaşında değil de daha
küçük olsaydı kendisini de kandırabileceklerini söyledi.
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